Epilepsi hastaları Çocuk Nöroloğu istiyor

MURAT ÇETİN

Epilepsi ve Yaşam Platformu Çorum Temsilcisi Kubilay Araz, gazetemizi ziyaret ederek 18 yaşından küçük epilepsi hastalarının Çorum’da tedavi imkanlarına kavuşmasını umut ettiklerini söyledi.

Platform olarak Çorum’da epilepsi konusunda bilgilendirme ve birliktelik sağlamak istediklerini aktaran Kubilay Araz, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ı ziyaretinde şunları söyledi; “Çorum’da epilepsi konusunda halkımızı ne kadar bilgilendirip farkındalığı artırırsak, biz de üzerimize düşen toplumsal görevi yerine getirdiğimiz gibi, hastalarımızın birlik ve beraberlik içerisinde sorunlarının çözümüne katkı sağlamaya hedefliyoruz.

18 yaşın altındaki hastalarımız çocuk sınıfında olduğu için Çocuk Noroloğu Çorum’da yok. Bu hastalarımız tedavi için Ankara’ya gitmek zorunda kalıyor.Şu an için yetişkin hastalarımızın tedaviye ulaşmakla ilgili problemleri yok. Aynı imkanların çocuk hastalarımız için de sağlanmasını arzu ediyoruz. Epilepsi hastalığı toplumda çok iyi bilinen bir hastalık olmadığı gibi, bir epilepsi hastasına nasıl müdahale edileceği bilinmiyor. Hatta bazı insanlar epilepsiyi bulaşıcı bir hastalık dahi sanabiliyor.”