Epilepsi Yaşam Platformu’ndan CHP’ye nezaket ziyareti

Epilepsi Yaşam Platformu Çorum Temsilcisi Kubilay Araz, 'Dünya Sağlık Haftası' etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığını ziyaret etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve İl Başkan Yardımcısı Ümit Er ile bir süre sohbet ederek platformun çalışmaları ve amaçları hakkında bilgi veren Araz, CHP’nin yeni il yönetimine de başarılar diledi.

Araz, epilepsi hastalığının tespiti, tedavisi, nedenleri, tetikleyen unsurlar ve platformun hizmetleri hakkında bilgiler aktardı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Epilepsi Yaşam Platformu Çorum Temsilcisi Kubilay Araz’a teşekkür etti, çalışmalarında başarılar diledi.