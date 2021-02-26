Erbakan dualarla anıldı

RECEP MEBET

Türkiye Cumhuriyeti eski Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 10. yılında Çorum’da dualarla anıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Çorum Şubesi, Milli Görüş Lideri Necmettin Erbakan’ın vefat yıl dönümü nedeniyle dün Ulucamii’de mevlid-i şerif okuttu.

ŞEHİTLER DE UNUTULMADI

İlkeli siyaseti ve milli duruşu ile Türk halkının gönlünde yer tutan Erbakan ve dava arkadaşlarının rahmetle anıldığı programda, vatan için canlarını feda eyleyen şehitler de unutulmadı.

İkindi namazı öncesinde gerçekleşen programa Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, AGD Şube Başkanı Mehmet Göle, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Din Görevlileri Osman Yankun, Hasan Çakmak, Duran Yalçın ve Musab Üngever’in görev aldığı programda duayı Hafız Mustafa Gökmen yaptı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program okunan mevlid-i şerifin ardından yapılan dua ile sona erdi.

‘ÖMRÜNÜ İSLÂM’A ve MİLLETİNE ADADI’

Programla ilgili açıklamalarda bulunan AGD Şube Başkanı Mehmet Göle, 54. Hükümetin Başbakanı ve Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ömrünü İslâm’a ve milletine hizmete adadığını söyledi.

Mehmet Göle, “Necmettin Erbakan, malı ve canı ile cihad ederek ömrünü geçirmiş bir devlet adamı, siyasetçi, mütefekkirdir. Ömrünü İslam Birliği idealine ve bu milletin saadetine adamış bir liderdir. Engellemelere rağmen bıkmadan usanmadan yoluna devam etmiş, davasından asla dönmemiş bir dava adamıdır” dedi.

Göle, mevlid programının Çorum Ulucamii’nin yanı sıra Alaca Şıhlar Camii, Sungurlu Çarşıbaşı Camii, İskilip Ulu Camii, Bayat Yatukçu Camii, Dodurga Kızılkanat Camii, Kargı Mihri Hatun Camii’nde de gerçekleştiğini sözlerine ekledi.