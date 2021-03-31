‘Erbakan hocamızın bıraktığı yerden devam ediyoruz’

MURAT ÇETİN

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler ve yönetim kurulu üyeleri gazetemizi ziyaret etti.

Güler, “Merhum Erbakan hocamızın bıraktığı yerden, Genel Başkanımız Fatih Erbakan’ın yanında yer alıp, en iyisini yapmanın mücadelesi içindeyiz.” dedi.

Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’a parti çalışmaları hakkında bilgi veren Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler’in ziyaretinde Teşkilat Başkanı Mustafa Özten, Halkla İlişkiler Başkanı Ahmet Öz ve Siyasi İşler Başkanı Yunus Emre Dalgıç da hazır bulundu.

Mahalle ve köylerde çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Yasin Güler, teşkilatlanma çalışmalarının başarıyla devam ettiğini, üyelerin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ettiği ziyarette, “Halkımızın teveccühü ile karşılaşıyor olmanın gururunu yaşıyoruz. Gidip te kabul görmediğimiz hiçbir kapı ile karşılaşmadık. Partimize duyulan güven ve teveccüh artarak devam ediyor. Hiçbir baraj kaygımız olmaksızın çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021, 16:15