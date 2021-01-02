Erdemli ailesinin acı günü

Çorum Atatürk Lisesi’nde uzun yıllar İngilizce öğretmenliği yapan Nevin Erdemli (68) vefat etti.

Çorumlu işadamı Erdemli Makina Sahibi Atilla Erdemli’nin eşi, emekli İngilizce öğretmeni Nevin Erdemli, yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak, tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Nesrin Kınık ve Nermin Denizoğlu’nun kız kardeşi, İntaniye Uzmanı Dr. Ahmet Müezzinoğlu’nun ablası, Ankara’da diş hekimi olarak görev yapan Elgin Erdemli’nin annesi, işadamı Kenan Sabuncu ile eczacı Adnan Sabuncu’nun teyzelerinin kızı olan Nevin Erdemli’nin vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumenin cenazesi 3 Ocak Pazar günü öğle namazından sonra Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021, 17:37