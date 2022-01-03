Erdoğan Çerikci güven tazeledi

M.BURAK YALÇIN

Yorgancılar, Çeyizlik Eşya, Perde İmal ve Satıcıları Esnaf Odası genel kurulu dün gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı seçimde mevcut başkan Erdoğan Çerikci 91 oy alarak yeniden oda başkanlığına seçildi. Rakibi İsmail Benek ise 50 oy da kaldı.

Afra Düğün Salonu’nda gerçekleşen genel kurula Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Başkanı Sinan Turhan, İl Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve oda üyeleri katıldı.

Genel kurulun divan başkanlığını Türkiye Terziler Konfeksiyoncular ve Giyim Sanatkarları Federasyonu Başkanı Sinan Turhan yaparken, üyeliklere ise ÇESOB Başkanı Recep Gür, Hasan Yılmaztürk ve İsa Şahin seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yönetim kurulu raporu, denetim kurulu raporu ve gelir-gider bütçesi okunarak ibraz edildi.

ÜYELERİN OYUYLA ODANIN İSMİ DEĞİŞTİ

İbrazın ardından üyelerin oyu ile odanın ismi Yorgancılar, Çeyizlik Eşya, Perde İmal ve Satıcıları, Ev Tekstil Ürünleri İmalatı, Ticareti Esnaf ve Sanatkârlar Odası olarak değiştirildi.

‘TEK GAYEMİZ SAMİMİYETLE HİZMET ETMEK’

Meslekte 20 yılını dolduran üyelere de plaket verildiği kurulda bir selamlama konuşması yapan Yorgancılar, Çeyizlik Eşya, Perde İmal ve Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çerikci, tek gayelerinin samimiyetle hizmet etmek olduğunu belirterek, “Bu dönemde daha önceki dönemlerde olduğu gibi yönetimimizle birlikte il günkü heyecanla gece gündüz hizmet etmeye çalıştık. Eksiklerimiz olmuştur ama iyi niyetli bir eksikliktir. Biz insanız, eksiklikten münezzeh sadece Allah’tır. Gayemiz sizlere samimiyetle hizmet etmektir. İftiraların, aslı olmayan dedikoduların peşine düşseydik bugün burada bu başarılarımızdan söz etmemiz mümkün değildi. Başkaları dedikodu yapar, biz işimizi yaparız” dedi.

Konuşmanın ardından ise seçime geçildi.

Mevcut başkan Erdoğan Çerikci 91 oy alarak yeniden oda başkanlığına seçilirken, rakibi İsmail Benek ise 50 oy da kaldı.

Erdoğan Çerikci’nin yönetiminde ise şu isimler yer aldı: “Murat Koldaş, Aynur Gödek, Erol Özüyağlı, Nejla Demirel, Burak Kınacı, Erol Almacı.”

Denetim Kurulu ise Ender Bakal, Muhammed Yusuf Yüksel ve Ümmü Gülsüm Helvacı’dan oluştu.