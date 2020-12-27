Erdoğan Çerikçi’den Amasya’da ziyaretler

Çorum Hitit Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Çorum Yorgancılar Çeyizlik Eşya Perde İmal ve Satıcıları Odası Başkanı Erdoğan Çerikçi ve yönetim kurulu üyeleri Amasya’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerde Erdoğan Çerikçi’ye Yönetim Kurulu Üyeleri, Elvan Şen, Ersan Özdemir ve Halil Yılmaz eşlik etti.

Heyet, ilk olarak Amasya Valisi hemşehrimiz Mustafa Masatlı’yı makamında ziyaret etti.

Başkan Çerikçi ve yönetim kurulu üyeleri Amasya Valisi Mustafa Masatlı’yı, tebrik ederek görevinde başarılar dilediler.

Başkan Çerikçi Kooperatifin çalışmaları hakkında Vali Masatlı’ya bilgi verdi ve bundan sonraki hedeflerini anlattı.

Sohbet havasında geçen ziyarette Çorum ile ilgili bilgi alış verişinde bulunuldu ve yaşanmış anılardan bahsedildi.

Çorum Hitit Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, ziyaret sonunda misafirperverliğinden dolayı Vali Masatlı’ya teşekkür ederek, kooperatifin plaketini takdim etti.

Vali Masatlı heyetin ziyaretinden son derece memnun olduğunu belirterek, Çorum’u yakından takip ettiğini ve yapılan güzel çalışmalardan mutlu olduğunu dile getirdi.

ODA BAŞKANLARINA ÇORUM LEBLEBİSİ

Başkan Çerikçi ve beraberindeki heyet daha sonra sırasıyla Amasya Terziler Odası Başkanı Musa Taş’ı, Amasya Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Dümen ve Amasya Esnaf Odaları Birliği Başkanı İsa Köse’yi ziyaret ederek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

VEFAT EDEN ESKİ BAŞKAN İÇİN TAZİYE

Ayrıca heyet önceki Amasya Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Hatay Karaman’ın vefatında dolayı üzüntülerini dile getirerek, taziye dileklerini ilettiler.

Heyet ziyarette oda başkanlarına Çorum Leblebisi ve Golonya hediye ettiler.

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020, 20:11