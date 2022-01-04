Erdoğan Yılmaz yeniden başkan

FATİH BATTAR

Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu’nda mevut başkan Erdoğan Yılmaz, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

As Kültür Salonu’nda gerçekleştirilen Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Esnaf Odası genel kurulunda 4 aday yarıştı. 212 üyenin oy kullandığı seçimde mevut başkan Erdoğan Yılmaz 74 oy alarak yeniden başkan seçildi. Diğer adaylardan Mustafa Erkan 44, Erhan Güvenç 73, Arap Ali Akkuş 65 oyda kaldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulun divan başkanlığını Çorum Bakkallar Odası Başkanı İsmail Şanal, başkan vekilliğini ise Burhan Balcı yaptı.

Türkiye Sebzeciler Meyveciler Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca ve Kastamonu, Adapazarı ile Kırıkkale Sebze ve Pazarcılar Odası başkanlarının da katıldığı seçimde Arap Ali Akkuş, Mustafa Erkan, Erhan Güvenç ve Erdoğan Yılmaz yarıştı.

Divanın belirlenmesinin ardından oda gelir-gider bilançoları ve faaliyet raporu okunarak ibraz edildi.

Odada 25 yılı aşkın üyeliği bulunan emektar esnaflara plaketlerinin verilmesi ve başkan adaylarının konuşmalarının ardından seçime geçildi.

Erdoğan Yılmaz başkanlığındaki Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası yönetimi şu isimlerden oluştu;

“Murat Altunkaya, Önder Çürük, Neşet Seyhan, Abdullah Genç, Mehmet Atal, Hüseyin Şen.”

Denetim kurulu üyeleri; “Murat Taş, Muhammed Koşa ve Ömer Erdem.”

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2022, 18:12