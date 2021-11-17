Erdoğan’dan Balcı ve Döğücü’ye ödül

EROL TAŞKAN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen ödül töreninde Altındağ Belediye Başkanı hemşehrimiz Doç. Dr. Asım Balcı ve Sancaktepe Belediye Başkanı hemşehrimiz Avukat Şeyma Döğücü’ye de ödül verdi.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca Ankara Millet Bahçesi’nde düzenlenen Tam Bana Göre adlı gençlik festivalinin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlik projeleri yarışmasında başarılı bulunan belediyelerin ödüllerini verdi.
Büyükşehir, İl ve ilçe belediyeleri bazında düzenlenen yarışmada Çorum Belediyesi, Altındağ Belediyesi ve Sancaktepe Belediyesi, ödül alan başarılı belediyeler arasında yerini aldı.