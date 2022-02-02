Erzurum Teknik Üniversitesi 20 sözleşmeli personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Erzurum Teknik Üniversitesi, Rektörlük ve bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak 20 sözleşmeli personel alacak.

İlana başvuracak adayların 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavından ilgili puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir. Adaylar, başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri 16 Şubat 2022 tarihine kadar Personel Daire Başkanlığı'na şahsen teslim edecekler.

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