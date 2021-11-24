Esenler Belediyesi zabıta memuru alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Esenler Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla 15 zabıta memuru alınacak.

Adayların sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için başvuru belgelerini 10-14 Ocak 2022 tarihleri arasında Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

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