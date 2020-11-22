Eşinin acısına daha fazla dayanamadı

Geçtiğimiz hafta evinde tabanca ile kendisini vurarak intihar eden Çorum Merkez Karasar Köyü’nün eski muhtarı Mehmet Akyıldız’ın (85) eşi Dudu Akyıldız vefat etti.

13 Kasım 2020 Cuma günü eşini toprağa veren Dudu Akyıldız, duyduğu derin üzüntü sonucu fenalaşarak hayata veda etti.

Erol, Cuma Akyıldız ve Kamile Tosun’un babaları Mehmet Akyıldız, intihar ederek hayatına son vermiş ve 13 Kasım’da Karasar Köyü’nde toprağa verilmişti.

Şimdi de Mehmet Akyıldız’ın eşi Dudu Akyıldız vefat etti.

Merhumenin cenazesi 23 Kasım Pazartesi günü (yarın) saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Karasar Köyü’nde toprağa verilecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020, 21:06