Eski Başhekim'in eşi vefat etti

FATİH BATTAR

Çorum Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi emekli Başhekimi, Özel Çorum Hastanesi eski Yönetim Kurulu Başkanı, Jinekolog Op. Dr. Erdal Orhanoğlu’nun eşi, Cem Orhanoğlu ve Murat Orhanoğlu'nun anneleri Özgül Orhanoğlu hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi dualarla Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

Aslen Bartınlı olan ve 1977 yılından beri Çorum’da görev yapan Dr. Erdal Orhanoğlu 2014 yılında vefat etmişti. Çevresinde “Çorum aşığı” bir insan olarak bilinen Orhanoğlu, Çorum Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin yeni binasının Çorum’a kazandırılmasında büyük rol oynamıştı.

Hakimiyet, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2020, 18:26