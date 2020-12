‘Eski stadyumun yeri ile igili yeni bir meclis kararı alacağız’

FATİH BATTAR

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz günlerde eski stadyumun yerine yapılacak projenin kamu yararına olmadığına ilişkin çıkan haberlere açıklık getirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında basın mensupları ile biraraya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Aşgın, eski stadyumun yerine yapılacak Kongre ve Kültür Merkezi, Millet Bahçesi projesinin kamu yararına olmadığına ilişkin çıkan haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Mahkeminin 2012 yılında Çorum Belediye Meclisi’nin o alana yapılacak farklı projenin kamu yararına olmadığına ilişkin bir karar aldığını ifade eden Aşgın, o alana Kongre ve Kültür Merkezi ile Millet Bahçesi projesi ile ilgili herhangi bir karar alınmadığını kaydetti.

Eski stadyum alanına yapılacak proje ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile arsa takaslarını sağladıktan sonra yeni bir meclis kararı alacaklarını ve o alanı yeniden imara açacaklarını aktaran Aşgın; “Çorum Belediye Meclisi 2012 yılında bir karar almış. Farklı bir proje yapılmış. Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda sanki bizim projemiz kamu yararına olmadığı şeklinde bir haber çıkmış. Aslında mahkeme 2012 yılında meclisin aldığı kararı kamu yararına uygun görmüyor. Bizim projemiz ise Kongre Kültür Merkezi, Millet Bahçesi ve spor tesisleri. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile arsa takaslarımızı sağladıktan sonra yeni bir meclis kararı alacağız. Yeniden imara açacağız ve o alanı kongre merkezi, millet bahçesi ve spor tesisleri olarak işaretleyeceğiz ve bunun da kamu yararına olduğunu herkes biliyor. 2012 yılında meclisin aldığı kararı kamu yararına görmedi. Biz de meclisin aldığı kararı değiştiriyoruz.” dedi

Eski stadyumun yeri ile ilgili son gelişmeleri de anlatan Aşgın; “Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yeni stadyumun devrini tamamladık. Borcunu vs hepsini ödedik. Karşılığında eski stadyumun yerini Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan alma aşamasındayız. Tapunun belediyeye geçmesi artık an meselesi. Eski stadyumun yeri belediyenin mülkü olacak. Bura ile ilgili Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile bir görüşme yaptık. Buranın bedeli karşılığında biz arsa verdik. Kongre Kültür Merkezi, Millet Bahçesi, Millet Kırathanesi, tenis kortları vs orayı çok güzel bir alana çevireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2020, 14:56