Esnaf destek bekliyor

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, beraberinde bazı parti yöneticileri ile birlikte esnaf ve sanatkarların koronavirüs salgını sürecinde yaşadığı sorunları yerinde tespit etmek, sorun ve talepleri birinci ağızdan dinlemek amacıyla esnaf odalarını ziyaret etti.

Tahtasız, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Taksici, Minibüsçü ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı Burhan Balcı, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ile görüşmeler yaparak esnafın sorun ve taleplerini masaya yatırdı.

Esnaf sorunlarının daha kısa sürece ve etkili bir şekilde çözülmesi için “Esnaf Bakanlığı” kurulmasının şart olduğunu savunan Tahtasız, AVM’lere ve zincir marketlere bir düzen getirilmesini, yerel esnafın iş yapmasının ve ayakta kalmasının sağlanmasını istedi.

Esnafın kullandığı kredilerin faizsiz ve ödeme gücüne göre taksitlendirilmesini talep eden Tahtasız, “Esnafın sosyal güvenlik primleri, işyerleri kapalı olduğu dönemde Hazine tarafından karşılanmalıdır” dedi.

Tahtasız, “Küçük esnafımızın yanında çalışanların kısa çalışma ödeneği ile ilgili yaşadığı sorunlar giderilmelidir. Gündelik olarak çalışan ve evine ekmek götürme çabasında olan müzisyen, garson, komi, aşçı, bulaşıkçı gibi personele kış mevsimi de dikkate alınarak gereken destekler verilmelidir” ifadesini kullandı.

6 milyon sokak esnafının kayıt içine alınmasını ve güvenceye kavuşturulmasını isteyen Tahtasız, pandemi sürecinde zarara uğrayan tüm esnafa kira desteği sağlanmasını talep etti.

Tahtasız, kış mevsiminin geldiğini, iş yapamayan esnafın mağdur duruma düştüğünü hatırlatarak, ısınma, kira, gıda, elektrik gibi temel giderlerin karşılanması için eğer emekli değilse veya başka bir geliri yoksa esnafa devlet tarafından karşılıksız işyeri açılana kadar en az 1 asgari ücret tutarında aylık ödeme yapılmasını istedi.

‘ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNDE NAKİT DESTEĞİ ARTIK ACİL İHTİYAÇ OLDU’

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ise koronavirüs salgınına kaşı alınan tüm tedbirlerin yerinde ve gerekli olduğunu ancak alınan her tedbirin esnafa zarar verdiğini bildirerek, esnafın ayakta kalabilmesi için her ay en az asgari ücret kadar bir ödeme yapılmasını istedi.

Alınan tedbirlerden sonra kapalı olan ve sıkıntıya düşen tüm esnaf için nakit desteği başta olmak üzere kayda değer destekler beklendiğini vurgulayan Recep Gür, “Pandemiden de alınan tedbirlerden de en çok esnafımız etkilendi. 415 meslek kolundaki A’dan Z’ye tüm esnafımız gerek tamamen gerek yarı kapasitede kapanarak Mart ayından bu yana bir türlü belini doğrultamadı. Öncelikle esnafın kendisine ve yanında çalışanları için asgari ücret düzeyinde nakit desteği, daha sonra kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi gibi desteklerin verilmesi artık şart hale geldi” dedi.

‘SSK, BAĞKUR, VERGİ, ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZA MUAFİYET GELMELİ’

İş yerleri kapanan ve çalışma saatleri sınırlandırılan esnafın vergi, prim, kredi, kira ödemeleri ile elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini belirten Gür, “Mart ayından bu yana pandemiden ve belirli aralıklarla alınan tedbirler ile kapanan ya da çalışma saatlerine sınırlama getirilen esnafımız çok zor günler geçiriyor. Tam işlerini yoluna koyacakken yeni tedbirler yine belini büküyor. Tüm tedbirlere harfi harfine uyan ve riayet eden esnafımız bu süreçte destek bekliyor. Bu desteklerin başında faizsiz krediden çok, esnafımız ve yanında çalışanları için nakit desteği verilmeli. Kapalı oldukları dönemde elektrik, su, doğalgaz faturalarından muaf olmalılar ve pandemi sonrası da bu faturalardan vergiler kaldırılmalı. Öte yandan vergi, prim, kredi borçları da faizsiz olarak ertelenmeli. Yeni yapılandırma tekrar görüşülerek, en az 6 ay ödemesiz 60 ay vade olarak yeniden düzenlenmeli. Yüzde 70’i kiracı konumunda olan esnafımıza kira yardımı yapılmalı” diye konuştu.

‘TAMAMEN KAPALI OLAN ESNAF KESİMİNİN DE SESİ DUYULMALI’

Servisçi, kantinci, kahvehaneci esnafının en çok mağdur olan kesim olduğunu hatırlatan Gür, “Okulların kapanması ve daha sonra uzaktan eğitime geçilmesiyle kantinci ve servisçi esnafımız deyim yerindeyse siftah yapamadı. Aynı şekilde kahvehaneci esnafımız da oyunların yasak olması nedeniyle vatandaşların çay bile içmeye gelmemesinden önemli ölçüde olumsuz etkilendi. Yalnızca çay sattığında ise dükkânın günlük giderlerini dahi karşılayamadı. Dolayısıyla bu üç kesim esnafımız tüm esnafımız içerisinde doğrudan en çok etkilenen kesimler oldu. Kantinci esnafımızdan sözleşme gereği tahsil edilen fatura payları alınmamalı. Servisçi esnafımız araç muayene ücreti, plaka ve motorlu taşıtlar vergisi, gelir vergisi gibi vergilerden muaf olmalı. Kahvehaneci esnafımızla birlikte bu esnaf kesimlerimize ivedilikle nakdi destek sağlanmalı” ifadesini kullandı.

‘İCRA İŞLEMLERİ DURDURULMALI’

Gür, “Genelge ile pandemi tedbirleri kapsamında ve sokağa çıkma yasakları gereği iş yerlerini kapatan esnafımıza gelen tüm icralar yine en azından pandemi süreci bitene kadar durdurulmalı. Kazancı olmayan esnafımızın bir de icra geldiğinde ayakta durma şansı kalmıyor. Bu icralar esnafımızın kara listeye düşmesine neden oluyor. Kredi almakta zorlanan esnafımız yeniden kara listeye girmesinin mutlaka önüne geçilmeli. Pandemi sürecinde binlerce esnafımız icra memurlarıyla karşılaştı. Köprü, otoyol geçiş ücretleri, mal alınan şirkete olan borçlar, kira borçları, kredi borçları, şahıs borçları gibi tüm konularda gelebilen icra işlemleri esnafın bu dönemde tamamen batmasına neden oluyor. Esnaf zaten Mart ayından bu yana hep borcunu borçla kapattığı için zor günler geçiriyor. Özellikle genelge ile iş yeri kapatılan esnafın bu dönemde zaten bir kazancı yokken, çektiği kredileri ödeyemezken icraya verilen borcunu da ödeyecek gücü yok. Üstelik bu icralar esnafımızın kara listeye düşmesine sebep oluyor. Piyasalardaki dengeler esnafın tamamen batmasına neden olacak şekilde mallarını haczetmekle düzelmez. En azından pandemi sürecinde, özellikle iş yeri tamamen kapatılan esnaf sektörleri için icra işlemleri bir süre durdurulmalı” diye konuştu.