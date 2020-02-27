Esnaf dua geleneğini bozmadı

FATİH AKBAŞ

Arasta esnafı, Üç Aylar’ın başlaması nedeniyle dün dua programı düzenledi.

Taşhan Caddesi’ndeki Hüseyin Karakuş Leblebi ve Kuruyemiş’in ev sahipliğinde gerçekleşen programda Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Programa Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt ile esnaflar katıldı.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2020, 19:08