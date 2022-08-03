Esnaf, Sanayi Sitesi’ne ulaşım kolaylığı istiyor

Çorum Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnaflar, özel halk otobüslerinden sanayi sitesine ulaşım kolaylığı istedi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı ve sanayi esnaflarından Muhammed Taha Derin, şehir merkezinden sanayi sitesine ulaşımın zorluklarından bahsederek, Çorum Belediyesi ve Ulaş A.Ş. yetkililerinden bu konuya acil çözüm bulmalarını istedi.

Halk otobüsüyle şehir merkezinden sanayiye gitmek isteyen bir esnafın ya da müşterinin Müze önünden, Mimar Sinan Mahallesi ve İkbal Kent’ten otobüse binmek zorunda kaldığını, diğer mahallelerde ikamet eden vatandaşların ise çift hat değiştirmek zorunda kaldığını söyledi.

Çorum Sanayi Sitesi’ne giden otobüslerin merkezi bir yerden hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Derin, “Biz bu şehre katma değer katan esnaflarız, bu yüzden Çorum Belediyesi bizlere sahip çıkmalıdır. Bölgesinden müşteri çeken sanayimizin bu denli kötü imaj vermesine asla müsaade edilmemelidir. Ayrıca Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim döneminde sanayi esnafımıza bu konuda bizzat söz vermiştir. Ancak sözünü hala yerine getirmemiş olup kendisinden verdiği sözünde durmasını bekliyoruz” dedi.

Ayrıca sanayiye gelen müşterilere sürekli otobüs güzergahlarını tarif etmek zorunda kaldıklarını ve bazen de müşterileri araçlarıyla otobüs duraklarına kadar bıraktıklarını anlatan Derin, bu tarz sorunların büyüyen ve gelişen Çorum’a yakışmadığını da sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)