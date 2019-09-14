Esnaf sofrasına konuk oldular

M.BURAK YALÇIN

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, esnaf sofrasına konuk oldu.

Her fırsatta esnafla ve vatandaşlarla bir araya geldiğini belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Esnaf Odası Başkanı Erol Bozkurt’un sahibi olduğu Merkez Elektrik ve Aydınlatma’da öğle yemeğinde esnafla bir araya geldi.

Yemeğe İl Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve ÇESOB’a bağlı bazı odaların başkanları, Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir ve bazı esnaflar katıldı.

CEYLAN: HER ZAMAN BİRLİKTEYİZ, BİRLİKTE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Etkinlikte emeği geçenlere teşekkür eden AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, 14 yıldır esnafla birlikte olduklarını her zamanda olmaya devam edeceklerini söyledi.

Hükümetin tüm sorunların çözümüne yönelik politikalar üretmeye devam ettiğini de vurgulayan Milletvekili Ceylan, “Geçtiğimiz günlerde açıklanan banka faiz oranlarının düşürülmesi bir nebze de olsa esnafımıza rahat nefes aldıracaktır. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ülke ekonomisinin kalkınmasına ve esnafımızın sorunlarının en aza indirgenmesi için çeşitli talimatlar vermiştir. Bizde yerelde bu politikalar doğrultusunda her zaman esnafımızla birlikte iç içe gönül gönüle olacağız” ifadelerini kullandı.

AHLATCI: TEK DERDİMİZ ÇORUM’U BÜYÜTMEK

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da tek dertlerinin Çorum’u büyütmek olduğunu dile getirerek, “Bu konuda sağ olsun Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan bize çok yardımcı oluyor. Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ile diyalog sağlamamıza kendisi önderlik etti. Çorum’u havalimanıyla, treniyle, stadıyla, yoluyla dört dörtlük bir şehir yapmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise kapılarının her zaman esnafa açık olduğunu, esnafın milletin can damarı olduğunu kaydetti.

Milletvekili Ceylan ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı yemek öncesinde Fatih Caddesi ve Ulukavak Mahallesi civarındaki hem esnafları ziyaret ettiler hem de vatandaşlarla sohbet ettiler.