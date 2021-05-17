‘Esnaf ve sanatkara aşıda öncelik verilmeli’

Türkiye Terziler Konfeksiyoncular Federasyonu Genel Başkan Vekili, Hitit Esnaf Sanatkâr Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, esnaf ve sanatkarın riskli grupta yer aldığına dikkat çekti ve aşı önceliği tanınmasını istedi.

Esnaf ve Sanatkarlar için aşı çağrısında bulunan Çerikci, pandemi sürecinde büyük mağduriyet yaşayan esnaf ve sanatkarların acil aşı programına alınarak, hem ekonomik yaşamın, hem de sosyal hayatın daha kolay normalleşebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan başta hizmet sektörünün ayakta kalması ve istihdamın sürdürülebilmesi için koronavirüs aşısında bazı esnaf ve meslek dallarına acil öncelik tanımasını talep ettiklerini belirten Çerikci, 3 hafta süren tam kapanma döneminde de günün 24 saati kesintisiz görev başında olan esnafın olumlu yanıt beklediğini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelge ile tekrar kısıtlamaların başladığını hatırlatan Çerikci, “İlk olarak hafta içi sokağa çıkma yasaklarının başlama saati değişti. Bunun yanı sıra 17 Mayıs 2021 tarihine kadar bazı esnaflarımız tekrar kepenk indirmek durumunda kaldı. Bu durum işleri durma noktasına gelen, kredi taksitlerini ödeyemeyen esnafımızı çok üzüyor, fakat sağlığın her şeyin öncesinde geldiğini biliyoruz. Yasaklar ve kısıtlamalar geldiği zaman en büyük ve ilk sıkıntıyı ne yazık ki esnafımız çekiyor. Bu yüzden esnaflarımızın en azından bir kısmının aşılanma kapsamına alınmasını istiyoruz. Her gün yüzlerce, binlerce insanla karşılaşan, sürekli kalabalık ortamda bulunan esnafın hem korunmasını sağlayacak, hem de bu kesimin mağduriyeti engellenmiş olacak, ekonomik hayat kesintiye uğramayacaktır. Böylesi bir durumda pandemi sürecinde büyük ekonomik ve sosyal mağduriyet yaşayan esnaf kesimimiz rahat bir şekilde işlerini yürütmüş olacaktır” dedi.

En son sağlık çalışanlarının eşlerine aşılamada öncelik tanındığını hatırlatan Çerikci, “Aşı olmak için hükümetimizin belirlediği öncelik sıralamasına uyuluyor. Fakat bizler daha önce bazı meslek dallarına da öncelik verilmesi gerektiğini belirtmiştik. Kuaför ve Berberler, toplu taşımalar, ilçeler arası minibüs şoförleri ve servis şoförleri gibi birçok meslek dalının kalabalıkta ve bazen mecburen yakın temasta çalıştığını hepimiz biliyoruz. Aşı önceliğini hizmet veren tüm esnaf ve sanatkâra uygulamalıyız ki Covid-19’la olan mücadelemiz diğer tüm ülkelere göre daha hızlı bir başarıya ulaşsın. Unutmayalım ki esnaf ülkenin temel taşlarından biridir. Ülke ekonomimizin canlı ve ayakta kalabilmesi için öncelikle esnaf ve sanatkarımızın ayakta kalmasını sağlamamız gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

En son Rus aşısının ülkemizde üretimine başlanacağının müjdelenmesinin ardından bu konuda esnafın beklentisinin daha da arttığını kaydeden Çerikci, kesintisiz görev yapan esnaf ve sanatkarın aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edileceğini umut ettiklerini belirtti.

Çerikci, “Toplumda sosyal ve ekonomik yaşamın kontrollü bir şekilde devam etmesi için bu talebimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın destek vermesini müjde olarak bekliyoruz” diyerek açıklamasını tamamladı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2021, 18:26