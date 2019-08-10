Esnaf ve sanatkârlardan ‘Arefe Duası’ geleneği

RECEP MEBET

Kurban Bayramı dolayısıyla Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB)'ne bağlı meslek odalarınca düzenlenen geleneksel arefeduaları bugün gerçekleşti.

Çorumlu esnaf ve sanatkârlar, ahilik gelenekleri arasında yer alan ‘arefe duası’ geleneğini bu bayram da yaşattı.

Çilingir, Sobacı ve Tenekeciler Odası, Kalaycılar, Hırdavatçılar ve Bakırcılar Odası, Oto Tamirciler Odası, Dikici ve Kunduracılar Odası, Çorum Toprak Sanayicileri Kooperatifi, Leblebici ve Kuruyemişçiler ile Saraçlar Ocağı tarafından düzenlenen arefe dualarına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Turhan Candan, Alper Zahir ve Zübeyir Tuncel, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, bazı meslek odası başkanları, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda esnaf katıldı.

ÇORUM’DA YAŞAYAN AHİLİK GELENEĞİ

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan arefe duası programlarında imam-hatipler tarafından dualar edildi.

Düzenlenen programlara katılan protokol mensupları, yaptıkları konuşmalarda birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

Milli ve manevi değerlerin önemine dikkat çeken konuşmacılar, Ahilik geleneklerini yaşatan Çorum esnafını tebrik ettiler.

Esnaf ve sanatkârların beklentilerinin de dile getirildiği buluşmalarda, ahirete irtihal eden meslek mensupları da unutulmadı.

Esnafın bayramının tebrik edildiği programlarda, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennileri dile getirildi.