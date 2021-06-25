‘Esnaf ve sanatkârların yoğun destek ve talebi doğrultusunda aday olduk’

M.BURAK YALÇIN

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan adayı İsmet Çıtak, bugün kahvaltılı basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşma yapan İsmet Çıtak, esnaf ve sanatkârın yoğun destek ve talebi doğrultusunda aday olduklarını belirterek, “Bu süreç içerisinde tüm esnaf kardeşlerimizi de ziyaret ettik. Son söz artık üyelerimizin” dedi.

İkinci Bahar Lokantası’nda gerçekleşen basın toplantısına İsmet Çıtak’ın yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile kendisine destek veren Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek ve Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ da katıldı.

‘ESNAF VE SANATKÂRLARIN TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA ADAY OLDUK’

Seçimin 1 Temmuz’da yapılacağını hatırlatan Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan adayı İsmet Çıtak, esnaf ve sanatkârların yoğun desteği ve talebi doğrultusunda aday olduklarını belirterek, “Yaklaşık 2 aydır sahada ekip olarak devam ettirdiğimiz seçim çalışmaları sırasında tüm esnaf ve sanatkârlarımızı mümkün olduğunca ziyaret ederek neden aday olduğumuzu, göreve seçilmemiz halinde neler yapacağımızı anlattık, anlatmaya devam ediyoruz” dedi.

‘YAPTIKLARI İCRAATLARI ANLATMAK YERİNE İFTİRA ATIYORLAR’

40 yıldır kooperatifi yönetenlerin, bu süre içerisinde yaptıkları ve yapacakları icraatları anlatmak yerine son günlerde kendilerine yönelik aslı olmayan iddialarda ve iftiralarda bulunduklarını ifade eden İsmet Çıtak, “Çirkin iftiralar atarak asıl konuşulması gereken meselelerin üstünü örtme gayreti içerisine girmişlerdir. Bizler, bugüne kadar hep sustuk, vicdansızlık yapmaktan belki vazgeçerler diye ümitle bekledik. Fakat, gelinen nokta itibariyle seçimi kaybedeceklerini anlamış olmalılar ki, yalan ve iftiralarını her geçen gün artırarak devam ettirdiklerine şahit olmaktayız” diye konuştu.

‘HİÇBİR ZAMAN GAYRİ İNSANİ VE GAYRİ AHLAKİ YOL VE YÖNTEMLERE TENEZZÜL ETMEDİK’

Tek gayelerinin 40 yıldır esnafın hasret kaldığı adil, tarafsız ve güleryüzlü hizmeti gerçekleştirmek olduğunu dile getiren Çıtak, “Bu nedenle mevcut yönetimin bugüne kadar yaptığı yanlışları dahi dile getirmek yerine kendi yapacaklarımızı anlatırken, bu arkadaşların esnaf kardeşlerimize anlattıkları asılsız ve mesnetsiz iftiralarına cevap vermek zorunda kaldık. Bizler bu yola çıkarken, önce Allah'a sonrada esnaf kardeşlerimizin desteğine inandık. Hiçbir zaman gayri insani ve gayri ahlaki yol ve yöntemlere tenezzül etmedik, etmeyizde” ifadelerini kullandı.

‘SEÇİMİN SANDIKTA OLMASINI SAĞLAYALIM’

Konuşmasında mevcut yönetime seçimin sandıkta yapılması ile ilgili de çağrıda bulunan Çıtak, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:“Makamın gücüyle saltanat kuran mevcut yönetim, o koltukta kalmak için üzülerek söylüyorum her türlü gayri meşru yol ve yöntemleri kullanmakta hiçbir beis görmüyor. Bizler, demokrasi, hukuk ve milli iradeden yanayız. Mevcut yönetim eğer bu ilkekere inanıyorsa buradan sizler aracılığıyla hodri meydan diyoruz. Gelin hep birlikte seçimin sandıkla olmasını sağlayalım.

‘ESNAF KARDEŞLERİMİZİN ÖZGÜR İRADELERİ İLE OY KULLANMALARININ ÖNÜNÜ AÇALIM’

Böylece seçim üzerindeki tüm şaibeleri ortadan kaldırmış ve esnaf kardeşlerimizin özgür iradeleri ile oy kullanmalarının da önünü açmış oluruz. Mevcut yönetim esnaf kardeşlerimizin baskı altında olduğunu fısıldıyor. Bu konuda hem fikiriz. Bu iddialarında gerçekten samimi iseler, bunun tek çözümü kapalı oy ve sandıktır. Bu hem bizim, hem de mevcut yönetim için samimiyet testidir.

Bizlerde mevcut yönetimin esnaf kardeşlerimizi kullandıkları ve kullanacakları krediler üzerinden tehdit ettiklerini duymaktayız. Eğer bu arkadaşlar "devletin parası ile milleti tehdit etmiyoruz" diyorlarsa sandıktan kaçmamaları gerekir. Kim sandıktan kaçıyorsa, esnafı korkutan, tehdit eden, şantaj yapan, kooperatifi rant için kullanan odur. 40 yıldır rakipsiz ama sandıksız kooperatif başkanlığı yapan Vedat Canbek'e soruyoruz. Sandıktan niçin kaçıyorsun? Kendisi sandıktan kaçmanın ne anlama geldiğini çok iyi bilecek yaştadır. Esnaf kardeşlerimizin özgür iradesine ipotek koymak "Ben sizlere güvenmiyorum ama size rağmen sizleri yönetmek istiyorum" anlamına gelmiyor mu?

‘BİZ YÖNETİMİMİZİ AÇIKLADIK, BUYRUN SİZDE AÇIKLAYIN’

Mevcut yönetim bizim için 50 kişiye yönetim sözü verdiğimiz yalanını da dillendiriyor, iftira atıyor. Malumunuz olduğu üzere biz 14 kişilik yönetim kadromuzu açıkladık. Buradan mevcut yönetime bir kez daha açıkça çağrı yapıyoruz.Siz niye yönetiminizi açıklamıyor ve bunu son saniyeye bırakıyorsunuz? Buyurun sizde açıklayın. Siz kaç kişiye yönetim sözü verdiniz?

‘KİMSENİN EKMEĞİ İLE OYNAMAK GİBİ BİR GAYEMİZ YOK’

Kim esnaf kardeşlerimize dürüstçe, samimice hizmet etmek için yola çıktıysa Allah yar ve yardımcısı olsun. Her kimde kooperatifimizi kendi şahsi çıkarları için kullanmak amacıyla yola çıktı ise Allah ıslah etsin. Buradan ilan ediyoruz. Bizim kimsenin ekmeği ile oynamak gibi bir gayemiz yok. Ancak, mevcut yönetim kooperatif çalışanlarını seçim çalışması yapmaları için sahaya sürdü. O arkadaşlar Vedat Canbek'in kendi şirketinin elemanı değil, kooperatifin çalışanlarıdır. Mevcut yönetime özlü bir söz söylemek isterim. “Dünle beraber gitti, cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”

Ahilik kültürü ile yetiştiklerini vurgulayan Çıtak, hiçbir zaman legal olmayan illegal kişilerin yanında olmadıklarını, bundan sonra da olmayacaklarını söyledi.

‘TORPİL SİSTEMİNİ BİTERECEĞİZ’

Seçildiklerinde kooperatifte torpil sistemini bitireceklerini de açıklayan Çıtak, konuşmasını şu sözlerle bitirdi: “Kooperatifteki para kimsenin kendi parası veya babasının parası değil. Devlet bunu esnafa verilsin diye gönderiyor. Biz hak edene hak ettiği kadar krediyi temin etmekle mükellefiz. 10 kişiye arattır işini bitirip torpile son vereceğiz.

‘KOOPERATİFİ MODERN BİR BİNAYA KAVUŞTURACAĞIZ’

Mevcut yönetim 40 yıldır aynı binada hizmet veriyor. Bu kooperatifin 900 tane bayan ortağı var. 1 tane bayan memur yok. Buranın fiziki yapısıda bu işe uygun değil. Otoparkı olan daha modern bir bina kazandıracağız. Kooperatifin bu gücü var. Bu arkadaşlar yapmak istemiyorlar. 40 yıllık sistemi işletmeye çalışıyorlar. Oradaki sistemi komple değiştireceğiz.

‘SİYASETİN MÜDAHİL OLMASINI DOĞRU BULMUYORUM’

Buralar siyaset üstü yerler. Siyasetin müdahil olmasını doğru bulmuyorum. Siyaseti uzak tutmak. Her siyasi görüşten arkadaşımız var. Mezhepçilik yaptığımız iddiaları da yalandır. Biz 2018’de bu yola çıkmaya karar verdik. Esnaf kardeşlerimizden de yoğun talep geldi. Bu süreç içerisinde tüm esnaf kardeşlerimizi de ziyaret ettik. Son söz artık üyelerimizin.”

İsmet Çıtak’ın yönetim kurulu üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor: “Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Turgay Karaca, Osman İzgi, Niyazi Bulut, Tuncay Yalçınkaya, Halit Bölükbaş, Hacı Nuri Çitil, Şeref Yiğit, Hacı Koca, Adil Çetinkaya, Emrah Karadağ, Fatih Ok, Hüseyin Kılıç”