Esnafa 6 ay geri ödemesiz kredi imkânı

Şekerbank ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) arasında yapılan işbirliği ile esnaf ve sanatkara düşük faizli, 6 ay geri ödemesiz kredi ve taksitlendirme imkânı verildi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Şekerbank ile TESK arasında yapılan protokol kapsamında Şekerbank’ın TESK üyelerine, şubeye gitmeden mobil üzerinden kolayca kredi başvurusu yapmasına imkân verdiğini söyledi.

Şekerbank’ın esnaf müşterilerinin 50 bin liraya kadar olan nakit ihtiyacını karşılarken, 36 aya varan vadeler ve avantajlı faiz oranları sunduğunu dile getiren Gür, Şekerbank'tan kredi kullanan TESK üyesi esnaf ve sanatkarların kredilerinde 6 ay geri ödemesiz taksitlendirme talep edebileceğini ve 12. taksite kadar düşük tutarda ödeme yapabileceğini ifade etti.

Başkan Gür, "EFT ve havale işlemleri de esnaf ve sanatkarlara paket kapsamında ücretsiz olarak gerçekleşirken, 1 yıl boyunca POS inaktiflik ve 10 yapraklı çek karnesi ücreti de talep edilmeyecek. Ayrıca kredi desteğinden faydalanan esnaflar Şekerbank Üreten Kart ya da Bonus Business Kart sahibi olabilecekler." dedi.

Gür ayrıca, zor günler geçiren esnaf ve sanatkarların yanında olan ve uygun koşullarda kredi imkanı sunan Şekerbank yetkililerine teşekkür etti.