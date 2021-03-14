Estetik Oto hizmette

Ali Uzun’un sahibi olduğu Estetik Oto Boyasız Göçük Onarım Merkezi, Gülabibey Mahallesi (Bakırcılar Sitesi arkası) Sanayi 4. Sokak numara 53/A’da hizmete girdi.

Estetik Oto hizmette

RECEP MEBET
Ali Uzun’un sahibi olduğu Estetik Oto Boyasız Göçük Onarım Merkezi, Gülabibey Mahallesi (Bakırcılar Sitesi arkası) Sanayi 4. Sokak numara 53/A’da hizmete girdi.

Dolu hasarı onarımında Çorum’un yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanına hizmet verdiklerini anlatan Ali Uzun, park hasarı onarımı, pasta-cila ve seramik kaplama, cam filmi, far parlatma ve araç içi detaylı temizlik uygulamalarıyla sektörde iddialı olduklarını söyledi.

Uzmanlık eğitimini İstanbul’da aldığını ve uzun süre özel bir serviste çalıştığını belirten Uzun, mesleki kariyerini kendi işyerinde sürdürmeye karar verdiğini açıkladı.

Sanat Okulu karşısı, Türk Telekom bayii arkasında hizmete sunduğu atölyesinde gerçekleştirdiği çalışmalardan bahseden Uzun, “Profesyonel hizmet anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz tüm işlemlerimizde araçların orijinalliğini bozmadan eksper garantili uygulamalara imza atıyoruz. Aracının bakım ve görünümüne önem veren herkesi Estetik Oto’ya davet ediyoruz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021, 22:12
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