Ethem Erkoç’tan 14 yeni kitap

M.BURAK YALÇIN

Gazetemiz yazarlarından Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç, pandemi sürecinde 14 kitap hazırladı.

Pandemi sürecini verimli geçirdiğini belirten Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç, hazırladığı 14 kitabı yayınevi aracılığı ile değil de dijital baskı ile özel basım yaptırdığını söyledi.



Bu zamana kadar toplam 45 adet kitabının yayımlandığını dile getiren Ethem Erkoç, yeni yayımlanan kitapları ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Her Fıkra Bir Nükte kitabımda, öğretmenlik yaptığım süreç içerisinde anlattığım fıkralar ile duyduğum, beğendiğim ve ders alınabilecek nükteleri bir araya getirmeyi arzu ediyordum. Böylelikle 350 sayfalık bu eser meydana geldi.

İslam’da Mülkiyet ve İdare kitabım ise Abdulkadir Udeh’in 1951 yılında Kahire’de yazmış olduğu “El-Malü ve’l-Hukmü fi’l-İslam” adlı eserinden tercüme edilmiştir. Bu çeviri, 1970 yılında Konya Yüksek İslam Enstitüsü’nde 1. sınıf öğrencisiyken açılan Arapça tercümle yarışmasında birinci seçilmiş ve ödül almıştır.

İslam İktisadının İlkeleri kitabım da 1972-1973 yıllarında Oku Mecmuasında ve Sur Dergisinde yayınlamış olduğum makalelerden oluşmaktadır. Oldukça bilimsel bir çalışmadır.”

En çok taktir ettiği İslam halifesinin Ömer Bin Abdülaziz olduğunu ifade eden Erkoç, yayımlamış olduğu “Beşinci Raşit Halife Ömer Bin Abdülaziz” kitap ile ilgilide şunları söyledi: “Ömrümde en çok taktir ettiğim İslam halifesidir. 2.5 yılda Hindistan’dan Atlas okyanusuna kadar olan İslam ülkesinde zekat verilecek kadar fakir kalmayacak kadar sosyal adaleti sağlamış bir liderdir. Bunun bilinmesini istedim.”

“Anadolu’da Dört Veli Dört Tarik” kitabında ise Anadolu erenlerinden Mevlana, Ahi Evran-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ve Somuncu Baba’nın hayatını yazdığını söyleyen Erkoç, “Konya deyince Mevlâna Celalettin Rumi’yi, Kırşehir deyince Ahi Evran-ı Veli’yi, Nevşehir deyince Hacı Bektaş-ı Veli’yi, Ankara deyince Hacı Bayram-ı Veli’yi hatırlarız. Hacı Bayram-ı Veli’yi hatırlayıp da Somuncu Baba’yı anmadan geçemeyiz. Çünkü onlar, yaşadıkları kente mührünü vurmuş Anadolu erenleridir. Oradan tüm dünyaya mesajları ulaşmıştır. Biz de bu büyük insanları ve oluşturdukları kutlu yolu “Anadolu’da Dört Veli Dört Tarik” adıyla okuyucularımıza sunmak istedik. Yüce Allah’ım şefaatlerine nail eylesin” dedi.

Kitaplarının her birinin hikayesi olduğunu belirten Erkoç, “Pandemi sürecini olumlu, verimli değerlendirmenin yolunu ararken kitap çalışmaları ile bu sonuca varmaya gayret ettim. Elimde henüz bu şekilde hazır olup basılmayan çok dosya var. Onları da fırsat olduğunda dijital basım yaparak evimde muhafaza etmeye çalışacağım” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021, 19:54