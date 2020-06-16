'Ev hapsinden kurtulmak istiyor’

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Selamet Derneği Çorum Temsilcisi Ali Osman Tortum, 23 yaşındaki engelli genç Abdullah Karakuş için seferber oldu.

23 yaşındaki engelli genç, sürekli ilerleyen hastalığın pençesinde yürüme zorluğu çekiyor.

Abdullah karakuşş’tan haber alan ve evinde ziyaret ederek ne yapılabileceğinin planlamasını yapan Selamet Derneği Çorum Temsilcisi Ali Osman Tortum, hayır sahiplerine çağrıda bulunarak, “10 yaşından itibaren Polinöropati sinir hastalığının pençesinde ayakta kalma mücadelesi veren kardeşimiz, maalesef bugün ileri derecede yürüme zorluğu çekiyor. O’nu yalnız bırakmayıp, dört duvar arasında hapis kalmasına razı olamayız. Elbirliği ile kardeşimizin talebi olan üç tekerli elektrikli motor temini için hayır sahiplerimizden destek bekliyoruz.” dedi.

Şu anda bile evin içinde olmak şartıyla çok kısa mesafeleri sık sık tutunarak yürüyebilen genç delikanlı için, katkıda bulunmak isteyen hayır sahiplerinin 0533 691 61 93 nolu teleondan kendilerine ulaşabileceklerini bildiren Tortum, bu duaya ortak aradıklarını, Abdullah Karakuş’un ev hapsine son verecek adımı birlikte atmayı beklediklerini sözlerine ekledi.

23 yaşında İmam hatip lisesi mezunu Polinöropati sinir hastalığı (kas), 10 yaşından beri bu hastalık var.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020, 18:52