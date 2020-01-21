Evde eğitim gören öğrencilerin karne sevinci

Çorum’da hastalıkları nedeniyle okula gidemeyen ve evde eğitim gören Ceylin Taşkıran, İclal Boyacı ve Hakan Akış’a karnelerini İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı verdi.

Öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ilk dönem karnelerini veren Sarı, öğrencilerin karne heyacanına ortak oldu.

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Sarı, okula gidemedikleri için evlerinde eğitim gören ve çocuklarının eğitimleriyle yakından ilgilenen velileri de tebrik etmeyi ihmal etmedi.

Karne sevinci yaşayan öğrenciler de Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.