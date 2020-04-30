EROL TAŞKAN

Hacıpaşa Köyü'nde yaşayan 71 yaşındaki Zeynep Eken, Malatya´da bulunan bağ, bahçe ve arsaları olmak üzere toplam 12 parçalık gayrimenkulünü Mehmetcik Vakfı´na yaptığı bağışla tüm Türkiye’nin gündemine oturdu.

Askerleri kendi evladından ayrı görmediğini anlatarak, “Evlatlarıma analarının ak sütü gibi helal olsun.” diyen Zeynep Nine, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgisini de çok özel ifadelerle dile getirdi.

Hakimiyet WEBTV’ye özel açıklamalarda bulunan Zeynep Eken, askerleri evlatlarından ayrı görmediğini, tüm askerleri evladı kabul ettiğini söyledi. Zeynep Eken, "Onlara bir şey olduğunu görünce ciğerim yanıyor. Hiç birisinin burnunun bile kanamasına kıyamam. Onlar bizi koruyor, vatanımızı koruyor. Analarının ak sütü gibi helal olsun ." dedi.

ERDOĞAN'A ÇAY DAVETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a olan sevgisini de dile getiren Zeynep Eken, "O benim evladım" dediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ı çay içmeye evine davet etti.

Okunan ezanları dinleyip, yapılan duaya el açarak askerler ve memleket için dua eden Zeynep Eken, oğullarıyla istişare ederek, arsalarını ve tarlalarını bağışlama istediğini söylemiş. Oğullarının da rızasını alan yaşlı kadın Çorum Valiliği´ne müracaat ederek, işlemlerin başlatılmasını istediğini söyledi.

Zeynep Eken kararını ve duygularını şu sözlerle ifade etti: "Çocuklarıma dedimki, çocuklarım bakın nasıl harp ediyorlar. Razı gelirseniz vereceğim. bebeklerim de dediki o nasıl laf anne, tabiki razı geliriz. Razı geldiler ben de buraya verdim.Askerlerimiz bizim namusumuzu koruyor, bizi koruyor daha ne yapsınlar. Koruyorlar Türkiye´yi. Bunlar neyse onlar da aynı, hiç farketmez ayrısı gayrısı yok, onlar da evladım bunlar da evladım.12 tane tapu verdim, kat kat helali hoş olsun hepsine de. Annelerinin sütü gibi helal olsun.Evladım biliyorum hepsini de. Yavrularımdan ayırdısı yok onların. Burunları kanasa ciğerim kopuyor. Daha ne deyim, onların hepsi benim evladım. Her şeyimizi onlar koruyor. Biz burada niye böyle oturabiliyoruz. Onların sayesinde oturuyoruz."

OĞULLARI ANNELERİYLE GURUR DUYUYOR

Oğulları Turgut ve Turgay Eken, annelerinin yaptığı büyüklükle gurur duyduklarını belirttiler. Turgay Eken, annesinin baş tacı olduğunu söylediği konuşmasında, "Annemiz bizim baş tacımız. Diyecek hiç bir şeyimiz yok. Allah bir değil bin kere razı olsun. Güzel bir yere gitti, gönüllü bir yere gitti. Allah hayrını kabul etsin. Biz razıyız, anam da bizden razıysa, bize de hakkını helal ediyorsa bizden mutlusu, bizden sevinçlisi yok." derken, Turgut Eken de annesinin kararından duyduğu memnuniyetini şu sözlerde aktardı; "Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun. Yeter ki vatanımız var olsun, biz malda mülkte değiliz. Allah´a şükür yiyecek ekmeğim de var, durumum iyi, şükür Allah´a. Bundan iyisi can sağlığı. Vatanımız şu anda çok zor durumda. çok zor durumda olduğunu bildiğimiz için bu malı oraya bağışlamak istedik."Köy Muhtarı Ahmet Şahinbaş da, köy olarak gurur duyduklarını; yapılan işin çok büyük ve kıymetli olduğunu belirterek, Zeynep Eken ve evlatlarını tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I GÖRÜNCE KOLTUKLARIM KABARIYOR

Yaptığı bağışla herkesin gönlünü kazanan 71 yaşındaki Zeynep Eken, cömertliğinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın da çok sıkı bir hayranı çıktı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a selam göndererek evine davet eden Zeynep Eken, "O´nu televizyonda gördüğüm zaman koltuklarım kabarıyor, yavrum çıktı diye gururla izliyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI´NA SELAM GÖNDERİP EVİNE DAVET ETTİ

Zeynep Eken Recep Tayyip Erdoğan sevgisini dile getirerek selamını gönderen Zeynep nine, Cumhurbaşkanı’nı evine davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan için dualar eden Zeynep Eken, şöyle konuştu, "Recep Tayyip Erdoğan benim evladım. Allah´ım vücut sağlığı afiyet versin. Çoluğuna çocuğuna mutluluk versin. O olmasa biz nerede kalırız? o bizi kurtarıyor herşeyden. Görünce koltuklarım kabarıyor yavrum çıktı diye. Allah Peygamber razı olsun O´ndan. O´nun sayesinde yaşıyoruz bu dünyalarda.Selam söylerim, gelince de buraya benim yanıma gelsin. Bir bardak çayımı içsin. Onu da istiyorum. Allah´ım Cumhurbaşkanımı korusun. Cümlesiyle beraber korusun, askerlerimiz ile birlikte bütün cümlesiyle korusun. Düşmanımıza fırsat vermesin."

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2020, 18:54