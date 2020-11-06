Evlilik hayaliyle 76 bin lirasından oldu

FATİH BATTAR

Kastamonu'dan Çorum'a evlenme hayaliyle gelen Hasan Ayıcı, sahte gelin tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan katılan Ayıcı, dolandırıcıların bulunmasını ve ceza almasını istiyor.

Kastamonu’da çiftçilik yapan 39 yaşındaki Hasan Ayıcı mutlu bir yuva kurmak için aracılar vasıtasıyla Çorum’dan 24 yaşındaki Seren Ç. ile tanıştırıldı. Kendisinden 15 yaş küçük kadınla evlenmek isteyen Ayıcı, evlilik hayaliyle 76 bin lirasını kaptırdı.

Evlenmek istediği kız evlerine gelip “evi ben temizliyeceğim” diyerek komple bütün evi baştan aşağı temizlemiş. 50 bin liralık altın takan Hasan Ayıcı kızın hamarat olması ile ne kadar şanslı olduğunu düşüne dursun kız dişim ağrıyor diyerek hastaneye gitmeleri gerektiğini söylemiş ve Pazartesi günüde nikah yaparız diye vaat etmiş.

Hastaneye geldiklerinde tuvalete gitmek istediğini belirten sahte gelin Seren, daha sonra bir yolunu bulup tuvaletin penceresinden atlayıp kaçmaya kalkmış. O sırada güvenliğe yakalanan sahte gelin Seren’i, güvenlik Hasan Ayıcı‘nın yanına götürüp “eşinden şüphelendim istersen polise haber vereyim” diye uyarı da yapıyor. Hasan Ayıcı ise “ben eşime güveniyorum haber vermeyin” demesi üzerine güvenlik oradan ayrılıyor. Hasan Ayıcı Seren’e, neden pencereden atladın dediğinde sahte gelin Seren şu şekilde açıklamada bulunuyor.. “lavaboyu bulamadım pencereden bu yüzden atladım canım.”

Yaşadıklarını Müge Anlı’ya anlatan Ayıcı; “Aracılar vasıtasıyla Çorum’dan 24 yaşındaki Seren Ç. ile tanıştırıldım. Aracıya 25 bin lira para verdim. Seren konuştuktan sonra birlikte Kastamonu’ya geldik. 50 bin liralık takı aldım. Nikah gününü aldım. Nikah günün önce hastaneye gittik. Hastanede kaçmaya çalışmış güvenlikçiler bana bu kızın hareketlerinin şüpheli olduğunu söyledi ama ona güvendiğimi söyledim, polise gerek yok dedim. Hastaneden sonra markete giderken, arabada cüdanımı unuttum diye yanımdan ayrıldım bir daha da göremedim. 50 bin liralık takı ile birlikte toplam 76 bin lira paramı kaptırdım. Evimizde avucumuzda ne varsa bu kıza kaptırdık. Biz yandık başkaları yanmasın.” diye konuştu

Canlı yayına bağlanan sahte gelin Seren‘in babası; “Kızım 7-8 ay önce evden kaçtı. Biraderimin yanında duruyordu. Bizim köyde okul yoktu amcasının oturduğu Çorum’da okul var o yüzden orada kalıyordu. Seren ortaokulu bitirdi. Bulamıyorum kızımı” diyor.

Hasan Ayıcı’nın ardından canlı yayın bağlanan bir kişi daha aynı sahte gelin tarafından 25 bin lira dolandırıldığını iddia etti.

Canlı yayına bağlanan kişiler; “Seren bizide kandırdı. Ben 27 yaşındayım. Bizim yanımızdada 1 gece kaldı, ertesi gün akşama doğru hastaneye gitmek istediğini belirtti, hastalandım, dişim için iğne vurulmam lazım dedi, gittik fakat hastaneden kaçtı. 35 bin değerinde altınları aldı, 20 bin lira ailesine verdik” diye iddia etti.

Sahte gelin Seren‘in bir çok kişiyi evlenme vaadiyle büyük miktar para ve altın alarak kaçtığı iddia ediliyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020, 19:38