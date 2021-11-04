Eyleme Çorum'dan katılan olmadı

Döviz büroları bugün 81 ilde saat 11:45'te zorunlu sermaye miktarlarındaki yüksek artış ve her türlü döviz işlemi sırasında kimlik tespiti zorunluluğu gibi hükümler içeren düzenlemeyi protesto etmek için kepenk indirme eylemi yaptı. Eyleme Çorum'daki döviz büroları katılmadı.

Yeni düzenleme ne diyor?

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin tebliğde yaptığı değişiklik, 12 Ekim'de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Tebliğ ile A Grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye, B Grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL’den 5 milyon TL’ye çıkarıldı. A Grubu ve B Grubu yetkili müesseselerin sermaye şartını 31 Aralık’a kadar yerine getirmesine karar verildi. Düzenlemeyle ayrıca döviz alım satımlarında kimlik tespiti de zorunlu hale getirilmişti.

Yetkili Müesseseler Platformu kurucularından mali müşavir Adil Yazıcı, değişikliğin ardından eylem kararı aldıklarını belirterek şunları söylemişti: “Hukuki yollara da gidiyoruz. Danıştay’a yürütmeyi durdurma kararı alması için başvuru hazırlığımızı da yaptık. Ayrıca döviz bürosu sahipleri, düzenlemenin hatalı olduğunu içeren dilekçelerle CİMER’e başvuruda bulunuyor. Yetkili makamlarla da temasta bulunmak üzere çalışmalarımız var.”