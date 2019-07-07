Ezanı en güzel Çorumlu okudu

RECEP MEBET

‘Ezanı Güzel Okuma Yarışması Bölge Finali’ önceki gün Tokat’ta yapıldı.



Ali Paşa Camii’nde düzenlenen yarışmada Çorum’u temsil eden Akşemseddin Camii İmam Hatibi Hafız Sefa Kırçı, en yüksek puanı alarak bölge birincisi oldu.

Çorum’un yanı sıra Tokat, Trabzon, Ordu, Giresun, Amasya, Samsun ve Sinop’tan toplam 9 yarışmacının katıldığı yarışmada birinci olan Sefa Kırçı, 25 Ağustos 2019 tarihinde Sakarya’da düzenlenecek Türkiye Finali’ne katılmaya hak kazandı.

Karadeniz Bölgesi finalinde elde ettiği başarı sonrası ödülünü alan Kırçı, sevincini yarışmayı izlemek üzere Çorum’dan gelen hocaları ve arkadaşlarıyla paylaştı.