Ezanı en güzel ‘O’ okudu

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle din görevlileri arasında düzenlenen ‘Ezanı Güzel Okuma Yarışması’ geçtiğimiz günlerde Ulucamii’de gerçekleştirildi.

İl ve ilçe merkez genelinde 6 din görevlisinin katıldığı yarışmada, İl Müftü Yardımcısı Addullah Pamuklu başkanlığındaki jüri, Müftü Yardımcısı Adnan Bıyık, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Nadir Karakuş, Ortaköy İlçe Müftüsü Muammer Şahin, İHL Meslek Dersleri Öğretmeni Kasım Madan, İl Vaizi Mustafa Tokmak ve Ulucami Müezzini Hasan Çakmak’tan oluştu.

Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında kıyasıya yarışan din görevlileri arasında, Çorum-Merkez Akşemseddin Cami İmam Hatibi Sefa Kırcı birinci olurken Ortaköy Merkez Cami Metin Baytutar ikinci, Sungurlu Ulucami Camii İmam Hatibi İbrahim Kablan üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacıların ödülleri İl Müftü Yardımcısı Abdullah Pamuklu ve jüri tarafından takdim edildikten sonra yarışmaya katılan Din Görevlileri ile birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yarışmada İl birincisi olan Çorum-Merkez Akşemseddin Cami İmam Hatibi Sefa Kırcı, Çorum’u temsilen Karadeniz Bölge Yarışmasında yarışacak.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 14:55