Fabrikalarda Kovid 19 testi yapılacak

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar ile Kovid 19 tanısı konulan fabrika ve üretim yerlerinde herkese Kovid 19 testi yapılacak.

Koronavirüs (Covid-19) salgının yayılımının önlenebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında fabrika ve üretim yerleri ile ilgili yeni kararlar alındı.

Alınan karar kapsamında fabrika, üretim tesisi, atölye vb. iş yerlerinde çalışan kişiler arasında Kovid-19 yönünden pozitif vakaya rastlanması halinde üretim planında aksama yaşanması endişesiyle temaslı bildiriminden kaçınıldığı yönündeki tespitlerin önüne geçilebilmesi amacıyla, söz konusu iş yerlerinde çalışanlar arasında Kovid-19 tanısı konulan kişi olması durumunda işyerinde bulunan diğer tüm çalışanlara Kovid-19 tarama testi yapılacak.

Ayrıca fabrika iş hekimleri ve insan kaynakları birimi Kovid 19 tanısı olan çalışanları İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirecek.

Koronavirüs (Covid-19) salgının yayılımının önlenebilmesi amacıyla ayrıca izolasyon tedbirlerinin takibi konusunda apartman/site yöneticileri/görevlileri, özel güvenlik görevlileri, şantiye sorumlusu gibi sürece katkı verebilecek kişilerin de katkısının alınmasının önemli olduğu değerlendirildiğinden, yapılan testler neticesi Covid-19 pozitif olduğu tespit edilen kişiler ile temaslı olduğu belirlenen ve izolasyonda olmaları gereken kişilerin izolasyon süresince ikamet ettikleri adreslerde apartman/site yöneticileri/görevlileri, özel güvenlik görevlileri, şantiye sorumlusu gibi kişiler tarafından, izolasyon sürecine riayet etmedikleri tespit edilen kişilerin İl/İlçe Salgın Denetim Merkezine ihbarda bulunacak.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020, 13:12