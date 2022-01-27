Facia ucuz atlatıldı

FATİH BATTAR

Çorum'da bugün şehrin en işlek caddesinde 40 metre yükseklikten düşen buz kütlesi paniğe neden oldu.

Gazi Caddesi'ndeki bir işhanının çatı katından yaklaşık 1 metre büyüklüğünde buz kütlesi kaldırıma düştü. Düşme anında çevre binalarda sarsıntı yaşanırken, buz kütlesinin düştüğü yerde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Buz kütlesinin düşme anını gören gazi caddesi esnafından Şeref Yurtseven, yaklaşık 40 metre yükseklikten 1 metre uzunluğunda buz kütlesinin düştüğünü söyledi.

Buz kütlesinin düştüğü yerde hiç kimsenin olmamasının sevindirici olduğunu belirten Yurtseven; "Bugün saat 12.30 sularında tam ben işyerinin önündeyken yanımızdaki işhanının çatısından kocaman bir buz parçası düştü. Buz düştüğünde yan binalarda sarsıntı bile oldu. Neyseki buz parçası düştüğünde kaldırımda kimse yoktu. Yoksa büyük bir facia olacaktı." dedi

Kentte son bir haftadır etkili olan kar yağışı ile birlikte binaların çatı ve balkonlarından buz sarkıtları uzadı. Sarkıtlar yayalar için ciddi tehlike yaratıyor.

“VATANDAŞLAR ÇATI SAÇAKLARI ALTINDAN GEÇMEMELERİ KONUSUNDA UYARILDI”

Etkili olan kar yağışı ve soğuk çatı ve balkonlarda buz sarkıtlarının oluşmasına neden olurken, yetkililer çatılardan düşebilecek kar kütleleri ve buz sarkıtlarına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle ana caddeleri kullanan vatandaşlardan çatı saçakları altından geçmemelerini isteyen yetkililer, dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2022, 13:06