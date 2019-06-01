Fatih Maden TFF yönetimine girdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, 174 oy alarak TFF Başkanlığı'na seçildi.
Hemşehrimiz Av. Fatih Maden’de Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine girdi.
Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilen TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için 183 delege, toplam 7 sandıkta oy kullandı.
Genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, oyların 179'unu alarak federasyon başkanlığına seçildi, 5 oy ise geçersiz sayıldı.
Nihat Özdemir'in yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu:
Asıl üyeler: Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Erdal Bahçıvan, Erhan Kamışlı, Yılmaz Büyükaydın, Ali Düşmez, Mustafa Çağlar, İsmail Erdem, Mustafa Hacıkerimoğlu, Nuri Akın, Eşref Selim Soydan, Hasan Yıldırım Akıncıoğlu, Onur Alkın Kalkavan, Hamit Altıntop.
Yedek üyeler: Mete Düren, Ensar Saral, Şahin Kartal, İbrahim Şahinkaya, Kamuran Yazıcı, Mustafa Bozbağ, Fatih Maden, Mehmet Serdar Binnet, İsmail Ergüneş, Yakup Şimşek, Şevki Bostan, İlyas İleri, Cevat Ay, İnanç Erol.