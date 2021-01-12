Fatih Mehmet Kaya muayenehane açtı

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Diş Hekimi Fatih Mehmet Kaya’nın özel muayenehanesi, Yavruturna Mahallesi Maliye 2. Sokak numara 3/C’de hizmete girdi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olan Dt. Fatih Mehmet Kaya, ağız, çene ve diş sağlığı alanında Çorum halkına hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Ortodonti, zirkonyum, diş ve diş eti tedavisi, diş çekimi, diş beyazlatma, diş temizliği, protez, porselen, implant, lamine, estetik dolgu, gece plağı ve gülüş tasarımı hizmetlerini verdiklerini anlatan Kaya, “Hizmetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak isteyen herkesi Vergi Dairesi arkasındaki muayenehanemize bekliyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 20:16