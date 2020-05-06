Fatih Özcan'dan liglerin başlatılmasına ilişkin ilk yorum

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Futbol Kulübü Başkanı Fatih Özcan, Federasyon’un liglerin 12 Haziran’da başlatılması yönündeki dünki kararının ardından ‘Bazı konular çözüme kavuşmadan liglerin başlatılması talihsizlikten öteye gidemez’ dedi.

Başkan Özcan Federasyon Başkanı Nihat Özdemir’in açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Federasyon Başkanı liglerin 12 Haziran’da başlayacağını açıkladı.

Ancak bizim takımımızda 20 yaş altı ve direk oynayan bir çok futbolcumuz var. Şu an yurt dışında olan futbolcularımız var. Ülkeye döndüklerinde 14 gün karantina da kalmaları gerekiyor.

20 Yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam ettiği sürece, yurt dışından gelen futbolcularımızın 14 gün karantina da kaldığı süre hesaplandığında bu takım nasıl Haziran ayına hazırlığını yapıp maçlara çıkacak.

Bunların hepsi bir soru işareti. Elbette Federasyonumuz’un aldığı her karara uymak zorundayız, ancak bahsettiğim konular çözüme kavuşmadan liglerin başlatılması talihsizlikten öteye gidemez’ dedi.

Özcan ayrıca Federasyonun erteleme kararından sonra kulüplere bir lira bile ödeme yapmadığını belirterek, “Birçok kulüp zor durumda. Bu takımlar deplasmana neyle, nasıl gidecek? Hiçbirinin hazırlığı yok. Eğer maçlara çıkmama kararı alan kulüpler olursa destekleriz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2020, 19:01