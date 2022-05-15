M.BURAK YALÇIN

Çorum Eczacı Odası, Eczacılık Haftası kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Törende konuşma yapan Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, ilaç firmalarından Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaptıkları anlaşmaların arkasında durmalarını istediklerini belirterek, “Eczacı üzerinden ilaç satış koşullarına dair menfaat sağlamalarını istememekteyiz. Çünkü biz faturası vatandaşımıza çıkan bir sorunun ortasında bırakılmak istemiyoruz” dedi.

Törene Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, yönetim kurulu üyeleri ve bazı eczacılarda katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Eczacı Odası Başkanı Şefkat Güler, pandemi sürecinde eczacıların 7/24 çalışarak üzerlerine düşen görevleri yaptığını belirterek, “Halkımızın ilaçla tedavisinde ve bunun yanında virüsten korunmaları için maske, aşı, dezenfektan gibi koruyucu önlemler alınmasında etkin rol oynamışlardır” dedi.

‘HASTALARIMIZLA İLACIN EKONOMİK MALİYETİNİ KONUŞMAK İSTEMİYORUZ’

Eczacıların tüm sorumluluklarını yerine getirmeleri için ekonomik kaygılardan uzak ve rahat çalışma koşulları içersinde olmaları gerektiğini savunan Şefkat Güler, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Ülkemizde yaşanan dövizdeki dalgalanmalar tüm iş kollarını etkilediği gibi mesleğimizi de ekonomik anlamda etkilemiştir. Biz hastalarımızın ilaç yokluğu yaşamaması için ilaçta uygulanan ilaç fiyat kararnamesinin düzenlenmesini ve ilaç firmalarının Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile yaptıkları anlaşmaların arkasında durmalarını beklemekte firmaların eczacıyı ortada bırakarak eczacı üzerinden ilaç satış koşullarına dair menfaat sağlamalarını istememekteyiz. Çünkü biz faturası vatandaşımıza çıkan bir sorunun ortasında bırakılmak istemiyoruz. Biz eczacılar hastalarımızla ilacı, ilacın tedavisini, yan etkilerini, kullanım şekillerini, kullanım saatlerini, günlerini konuşmalıyız. Biz hastalarımızla ilacın ekonomik maliyetini konuşmak istemiyoruz. Biz bilim cümleleri kurmak istiyoruz. Biz tedavi sözcükleri söylemek İstiyoruz.”

‘KONTENJANLAR ÜLKE İHTİYACINA GÖRE BELİRLENMELİ’

Yeni mezun eczacıların ve yardımcı eczacıların istihdam alanlarının genişletilmesi için Bakanlıklar nezdinde görüşmelerin devam ettiğini aktaran Güler, “Yüksek Öğrenim Kurumundan da Eczacılık Fakültesi sayılarının ve öğrenci kontenjanlarının ülke ihtiyacına göre belirlenmesi için isteklerimizi bildiriyoruz” diye konuştu.

ADANA KEBAPÇISI’NDA PİDE-AYRAN İKRAMI

Anıttaki programın ardından Yunus Emre Parkı içerisinde bulunan Meşhur Adana Kebapçısı’nda eczacılara geleneksel pide-ayran ikramında bulunuldu.