Fazlı hoca kalbine yenildi

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Eğitim camiasının sevilen isimlerinden Biyoloji Öğretmeni Fazlı Çolak (55), geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Aniden fenalaşarak tedavi altına alınan Fazlı Çolak, yapılan tüm tıbbi müdehalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Evli ve üç çocuk babası olan Çolak'ın vefatı, ailesi, mesai arkadaşları ve öğrencileri başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.

Merhumun cenazesi bugün saat 11.00'de Hıdırlık Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Fazlı Çolak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2021, 09:30