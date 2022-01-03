Federasyon başkanına tepki!

FATİH BATTAR

Çorum’da bugün gerçekleştirilen Mobilyacılar Odası Başkanlığı seçimine katılan Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan’a mobilyacı esnafı tepki gösterdi.

Genel kurulun divan başkanlığını yapan Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, bir konuşma yaparak mobilyacı esnafının döviz kurundan yaşadığı sıkıntıları anlattı. Dolar ve dövüzde yaşanan dalganmalardan dolayı ürünleri çok pahalıya aldıklarını ve bunun da müşteriye yansıdığını aktaran Ercan, konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerine anlatmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını söyledi.

Ercan’ın konuşması sırasında araya giren mobilyacı esnafından Ahmet Bayraklı, Ercan’a tepki göstererek; “Burası siyaset yeri değil başkanım. Burası seçim yeri. Burada her partiden insanlar var. Lütfen siyaseti bırakın.” dedi

Bunun üzerine Ali Rıza Ercan da konuşmasını keserek, genel kurula devam etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2022, 15:23