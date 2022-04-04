Fen Lisesi İtalya’da

Çorum AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr ) yürütülen ve Erasmus+ kapsamında Avrupa Komisyonu'ndan hibe ile desteklenen Erasmus+ KA229 'Gender Inequality in Schools' adlı proje kapsamında 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, 2 öğretmen 4 öğrenci ile İtalya'ya dördüncü hareketliliğimizi gerçekleştirdi.

İtalyanın Brescia şehrinde ortak okulun bulunduğu Rovato kasabasına yapılan bu hareketlilikte, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi cinsiyet eşitsizliğini anlatan bir kukla gösterisi ve ülkelerin başarılı kadınları ile ilgili sunum yaptı.

Ziyaret kapsamında İtalya ve kültürünü tanımak için Milan ve Venedik ‘e günü birlik geziler düzenlendi, müzeler ve kiliselerin ziyaret edildiği belirtildi.

Program sonunda Türkiye, İtalya, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan ortaklı projede, katılan öğretmen ve öğrencilere ev sahibi okul tarafından katılımcı belgeleri takdim edildi. (Haber Merkezi)