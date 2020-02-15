Ferahoğlu çiftinden resim sergisi

FATİH BATTAR

Kendilerine özgü çizim stili ile Türkiye’de özel koleksiyonlarda ve müzelerde eserleri bulunan ressam Nurgül ve Necati Seydi Ferahoğlu çiftinin 50 eseri Çorum’da görücüye çıktı.

Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen sergi açılışına Vali Yardımcıları Tamer Orhan, Murat Çağrı Erdinç, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, öğretmen, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Sergi açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat; Belediye olarak toplumun tüm kesimlerin hitap eden kültürel belediyecilik hizmetlerini önemsediklerini belirterek; serginin açılışında yaptığı konuşmada her yıl ortalama 15 resim sergisi düzenlediklerini, Türk kültürünün zenginliği ve Anadolu insanının yaşamını eserlerinde yansıtan Nurgül ve Necati Seydi Ferahoğlu çiftinin sergisinin 29 Şubat 2020 tarihine kadar açık kalacağını söyledi.

Konuşmanın protokol üyeleri ve sanatseverler Nurgül ve Necati Seydi Ferahoğlu çifti ile birilkte galeride yer alan eserleri gezerek bilgi aldı. Sergi sonunda davetlilere kokteyl ile ikramı yapıldı.