Festivale renkli açılış

FATİH BATTAR

Bu yıl 37’incisi düzenlenen Uluslararası Hitit Fuar ve Festival etkinlikleri renkli gösterilerle başladı.

3 gün boyunca sürecek festivalin açılış programı Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Açılış programına çok sayıda vatandaş katıldı. Ellerinde Türk bayraklarıyla alana gelen vatandaşlar, açılış programını izledi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program kapsamında Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın birer konuşma yaparak pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan festivale tüm Çorum halkını davet etti.

Konuşmaların ardından Çorum Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı. Ardından Çorum Belediyesi Halk Oyunları ekibi yöresel folklor gösterisiyle alkış topladı. Program kortej geçişi ile sona ererken, 37.Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali kapsamında Çorum’a gelen ünlü ressamlar, kortej geçişinde yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2022, 21:56