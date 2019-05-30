Vali Mustafa Çiftçi, İstanbul'un fethinin 566. yıldönümünü kutladı.

Fatih Sultan Mehmet Han, fetih şehitleri ve fethin manevi önderlerini rahmet, minnet ve şükranla anan Vali Çiftçi, mesajında şunları dile getirdi: “Asya ve Avrupa'nın kesişme noktası, doğu ve batı medeniyetinin sentezi, üç imparatorluğa başkentlik yapmış olan İstanbul'un fethinin 566. yılını idrak ediyoruz.

Ceddimiz Fatih Sultan Mehmet Han, henüz 21 yaşında iken gerçekleştirdiği bu fetihle; Peygamber Efendimizin müjdesine nail olmuş, bir çağı kapatıp yeni bir çağı açmıştır.

Doğu'nun Batı'ya karşı mutlak üstünlüğünün ilan edildiği fetih ile birlikte İstanbul, Müslümanlar ve dünya için ilim, kültür, sanat ve mimarinin yanı sıra, manevi yükselişin de merkezi olmuştur. Semaya uzanan minareleri ve şerefelerinden yükselen lahûti ezan sesleriyle İstanbul, manevi iklimimizin otağı konumundadır.

Bilecik-Söğüt'e yerleşen 400 çadırlık bir aşiretten, üç kıta, yedi denize hükmeden, sınırları 20 milyon metrekareye ulaştıran ve bir cihan devleti doğuran ruh, cihat ruhudur. Biz bu ruhu asırlarca yaşadık, halen de yaşamaya devam ediyoruz. Balkan Savaşlarında, Trablusgarp'ta, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kıbrıs'ta bu ruh yeniden ortaya çıkmadı mı?

Fetih ruhunu canlı tutmak, geleceğimizin teminatıdır. Bu ruh ve azimle Türkiye'miz çok ileri noktalara ulaşacak, tarihinin kendisine yüklediği misyonu en güzel şekilde yerine getirecektir.

Bu inançla, yirmi altı sefer-i hümâyuna çıkan Fatih Sultan Mehmet Han'ı, fetih şehitlerimizi, fethin manevi önderlerini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu mümtaz şehrimize hizmet eden hizmet erbabına da şükranlarımı sunuyorum.” (Haber Merkezi)