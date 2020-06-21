Fetöcülerin son izleri de siliniyor

EROL TAŞKAN

Mavral Sokak üzerindeki Fetöcülerden kalma kreş binası için yıkım ihalesi gerçekleştirildi.

15 Temmuz'dan sonra el konulan binalar arasında yer alan söz konusu bina, uzun süredir terkedilmiş bir durumda beklerken, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yıkım ihalesi gerçekleştirildi.

"Ulukavak sakinleri olarak adeta tinercilerin yuvası haline gelen harabeden büyük bir rahatsızlığımız vardı. Müracatlarımız ve girişimlerimiz sonucu yıkım işlemleri başladı." diyen Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanefi Özdemir, yıkım yapıldıktan sonra ilgili alanın kamu yararı gözetilerek resmi bir hizmet için kullanılmasını beklediklerini dile getirdi.

Mahalle sakinleri adına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Özdemir, bir harabeden kurtulmanını yanı sıra, fetönün izinin de siliniyor olmasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2020, 21:43