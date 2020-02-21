Filistin topraklarına zeytin fidanı dikecekler

Selamet Derneği Çorum Temsilcisi Ali Osman Tortum, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 9. yılında, işgal altındaki Filistin topraklarında zeytin fidanlarını toprakla buluşturacaklarını açıkladı.

Filistinliler’in geçim kaynağı olan zeytin ve meyve ağaçlarının, işgal ve saldırılarla azaldığını ve Filistinliler’in yaşamını olumsuz etkilediğini ifade eden Tortum, “İşgalci İsrail’in yıktığı ve yaktığı Filistin topraklarında doğal yaşam alanlarının korunması, sağlıklı bir çevrenin oluşturulması için Kudüs ve çevresinde Selamet Derneği olarak ‘Prof. Dr. Necmettin Erbakan Zeytin Fidanlığı’ kuracağız. Filistinli kardeşlerimizin ana geçim kaynağı olan zeytin meyvesi için ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Filistin’de yapacağımız Prof. Dr. Necmettin Erbakan Zeytin Fidanlığı için tüm Çorumlu hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz.” dedi.

Bir zeytin ağacı bedelinin 80 TL olduğunu belirten Tortum, bagis.selamet.org.tr adresinden online bağış yapılabileceği gibi Kuveyt Türk Bankası IBAN TR15 0020 5000 0951 7759 7000 01 hesabına da ödeme yapılabileceğini belirterek, son katılım tarihinin 27 Şubat Perşembe günü olduğunu kaydetti.