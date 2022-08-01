Fizyomg Fizyoterapi Merkezi hizmete açıldı

M.BURAK YALÇIN

Fizyoterapist Mahmut Gençkurt'un sahibi olduğu Fizyomg Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Danışmanlık Merkezi ünlü sunucu Zahide Yetiş’in katılımıyla hizmete açıldı.

Yunus19 AVM 1. katında hizmete giren Fizyomg Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Danışmanlık Merkezi’nin açılışına AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, eski Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışa katılan ünlü sunucu Zahide Yetiş’e ise hayranları yoğun ilgi göstererek bol bol fotoğraf çekindiler.

Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Danışmanlık Merkezi'nde GTOS Terapi, başta bel ve boyun fıtığı olmak üzere tüm iskelet-kas sistemi rahatsızlıklarında başarılıyla uygulanıyor. Kas iskelet problemlerinin tedavisi için Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Danışmanlık Merkezi'ne başvurulabilir.