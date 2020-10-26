Fransız mallarına ‘boykot’ şamarı

EROL TAŞKAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam’a yönelik saldırılarını ve Türkiye aleyhindeki karalama kampanyalarını artıran Fransa’ya karşı boykot çağrısı yaptı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'ndaki konuşmasında çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı Fransız markalarına karşı tavır koymaya ve satın almamaya davet etti.

Her fırsatta Türkiye ve İslam düşmanlığından vazgeçmeyip saldırılarını sürdüren Fransa’ya karşı kamuoyunda da tepkiler çığ gibi artıyor.

Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla birlikte sosyal medyanın adeta birinci konusu haline gelen boykot çağrısı, geniş bir yankı buldu.

Küçük büyük farketmeksizin tüm Fransız markalarını yayınlamaya başlayan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına destek verdi.

Çorum’da da geniş yankı bulan çağrının yansımalarının kısa sürede etkisini göstermesi bekleniyor.