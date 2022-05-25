Galip Deniz oy birliği ile güven tazeledi

EROL TAŞKAN

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ilk genel kurulunu gerçekleştirdi.

Galip Deniz’in şube başkanlığında kuruluş çalışmalarını tamamlayan Çorum Şubesi’nde, önceki gün düzenlenen genel kurulda oy birliği ile Galip Deniz Şube Başkanlığı’na seçildi.

Dernek Genel Başkanı Mustafa Işık ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı genel kurul Buhara Kültür Merkezi’nden gerçekleştirildi.

Dernek üyelerinin oy birliği ile Şube Başkanı olarak seçtiği Galip Deniz, yaptığı teşekkür konuşmasında, “Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi olarak biz büyük bir aileyiz. Elele ve gönül gönüle diye çıktığımız kutlu yolda Genel Başkanımız Sayın Mustafa Işık ve yönetim kurulu üyelerinin katılımları ile ilk genel kurulumuzu tamamladık. Camiamıza hayırlı olması dileğiyle destek olan katılan tüm şehit ailelerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Galip Deniz başkanlığında oluşturulan yönetim kurulunda Adem Yeşildağ, Sadık Demirkol, Ramazan Akçay ve Kübra Gökçe yer aldı.