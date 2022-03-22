Garibanımızı düşünürken esnafımızı da unutmayalım

HABER-YORUM/EROL TAŞKAN

Ramazan ayı ile birlikte insanların yardımlaşma duyguları zirveye çıkıyor.

Gelin bu yıl bir farkındalık oluşturalım, Çorum’a hiçbir faydası olmayan zincir marketler yerine, tüm yardımlarımızı yerel esnafımız üzerinden organize edelim.

Uyguladıkları fiyat politikası ve stokçuluk zihniyeti ile bir kez daha maskeleri düşen zincir marketler, yaklaşan Ramazan ayı ile birlikte insanların manevi duygularına da müşteri olmaya başladı.

TV ekranlarında “Ramazan Paylaşmaktır, gıda kolileriniz için yardım çekleriniz için bize gelin” diyerek, bu milletin manevi duyguları üzerine tezgah açan zincir marketlere kanmayalım.

Kasada ödeme yaptığınızda size bereket versin demeyi bile çok gören, verdiğiniz selamı sabahı almayan bir anlayış bizim için esnaf olamaz. Olsa olsa bu milletin cebindeki parasına gözünü dikmiş, milletin zor gününü bile fırsata dönüştürmek için el altından sözde rakip oldukları diğer zincir marketlerle fiyat anlaşması yaparak, sadece kendi çıkarlarını düşünenlerle iş tutmayalım.

Yok olmaya yüz tutan kendi esnafımıza destek vererek, yapacağımız hayrı daha da anlamlandıralım. Süslü reklamlarına ve riya kokan söylemlerine kanmamak gerek.

Her köşe başında mantar gibi biten bu zincir marketlere, okuldan gelecek çocuğunuz için küçük bir haber bırakıp iletilmesini sağlama imkanımız bile yokken, bizi, yedi ceddimizi, çoluk çocuğumuzu tanıyan, var günümüzde de yok günümüzde de bizim yanımızda olup, gerektiğinde borç para bile isteyebildiğimiz yerel esnafımıza sırtımızı dönmeyelim.

Yarın çok geç olup da robotlaşmış insanlardan ve paradan başka bir şey düşünmeyen zihniyete muhtaç kalıp ellerinde oyuncak olmaktansa, Ramazan ayını fırsat bilip, hayrımızı bizim için daha hayırlı olan kendi esnafımızdan yaparak, hayrımıza bereket katalım.