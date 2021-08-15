Gazi Caddesi'nde intihar girişimi

Çorum’da intihar etmek amacıyla bir binanın çatısına çıkan vatandaşı polis ekipleri ikna etti.

Olay sabah saatlerinde Gazi Caddesi'nde meydana geldi.

Ailevi sorunları olduğu iddia edilen 39 yaşındaki M.Y., cadde üzerinde bulunan bir iş merkezinin çatısına çıkarak intihar etmek istedi.

Çatıdaki şahsı farkeden vatandaşların ihbarı ile adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri her ihtimale karşı bölgede güvenlik önemli aldı.

Konuşmak için çatıda bulunan M.Y.’nin yanına çıkan polis ekiplerinin ikna çabaları sonuç verdi. 39 yaşındaki vatandaş, kazasız - belasız çatıdan indirilerek emniyete götürüldü.